يعاشرون الأجنبيات ويتاجرون بالمخدرات

إنفاذاً لكتاب معلومات متعلّق بسيارة تستخدم بترويج المخدرّات والعملات المزوّرة والتورّط بأعمال الدعارة في منطقة الجديدة، تبين أن مستخدمي السيارة هما "بكري.ج" و"عادل.ص" وكلاهما من ذوي السمعة السيئة لجهة معاشرة الفتيات الأجنبيات سيئات السمعة وافتعال المشاكل.

ونتيجة دراسة الاتصالات للأرقام الهاتفية العائدة للمدعى عليهما تبين تواصل "بكري" مع المدعى عليه "بهاء.أ" الذي يوجد بحقه أسبقية ترويج مخدّرات.

وبالتحقيق مع الأخير اعترف بترويجه المخدّرات مع "بكري" لصالح التاجر المدعى عليه "عبده.ح" والملقب بـ "جعفر" مضيفاً بأن الأخير يتصل به من أجل دلالته على الزبون الراغب بشراء المخدرات فيعمد هو بدوره الى الإتصال بـ "بكري" ليقوم بملاقاة الزبون

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وتبين أنه يوجد بحق "عبده.ح" أكثر من 18 أسبقية بجرم إتجار وترويج مخدرات منذ العامين 2018 و2020، وهو مطلوب ومتوار عن الأنظار هو وكلّ من "بكري" و"عادل".