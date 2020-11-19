لبنان

اعتقالات بحّق "عشيرة رمّو " اللبنانية في برلين.. سرقة كنوز بمليار يورو (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2020 | 09:57
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نشرت دويتشه فيله عبر "تويتر" فيديو يوّثق اعتقالات في أوساط "مافيا العشائر" ذات الأصول اللبنانية في برلين بسبب سرقة كنوز تقدر قيمتها بمليار يورو. فما القصة؟
 
في التفاصيل، 18 مداهمة لشقق ومرائب ومركبات نفذها نحو 1600 شرطي ألماني في برلين ومدن أخرى لاسترجاع قطع أثرية تقدر قيمتها بنحو مليار يورو سرقت قبل عام من متحف القبو الأخضر بدريسدن. 
 
وألقت الشرطة القبض على 3 مشتبه فيهم ينتمون لعشيرة رمّو ذات الأصول اللبنانية، احدى عشائر المافيا الكبيرة في ألمانيا. 
 
العائلة نفسها مشتبه بتورطها في جرائم كبيرة، كسرقة قطعة نقود ذهبية بوزن 100 كلغم من أحد متاحف برلين. 
 
 
 
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