لبنان

رمزي نجار يخسر المعركة مع كورونا.. شقيقه مروان نعاه بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
19-11-2020 | 09:54
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فقد لبنان اليوم الخبير في الاعلان والاعلام والكاتب اللبناني رمزي نجار متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
 
وفي التفاصيل أنّ شقيقه الكاتب مروان نجار نعاه قائلاً:

"شقيقي الأصغر والكبير
ذلك المارد "المميّز" الجميل
رمزي
صِرنا بلا حكمته وحنانه
"أقفرت دنياي"
فبأيّ ذكاءٍ
بأيّ نفاذ رؤية وبُعد رؤيا
بأيّ سحرٍ وخبر سعيد
بقي لي أن أفرح الآن؟". 
 
بدأ رمزي حياته المهنية أستاذا أكاديميا، ثم دخل عالم الإعلان والتسويق، حيث أسس شركة خاصة بالشراكة مع "شركة ساتشي آند ساتشي" عام 1992 في لبنان.

كما شغل منصب رئيس "رابطة الإعلانات الدولية" فرع لبنان، وشارك في تأسيس كلية الإعلان في "الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة"، و"جامعة البلمند".

وكان نجار رائداً في كتابة الإعلانات التلفزيونية، حيث صنع وأنتج عدة برامج تعليمية متلفزة وشعبية في لبنان أبرزها: "برنامج المميزون".

ألّف عدة كتب أهمها: "فكرٌ على ورق" عام 2018، و"الحركة والسكون: الإعلام والقضاء" 2016، و"وجهة نظر وسفر: الإعلام التواصل والربيع العربي"، وله العديد من الدراسات والتحليلات لصناعة الإعلانات.

يُذكر أنّ نجار حاصل على ماجستير في الاتصال الجماهيري، وبكالوريوس في الأدب المقارن والتعليم من "الجامعة الأميركية في بيروت".
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