24
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
24
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رمزي نجار يخسر المعركة مع كورونا.. شقيقه مروان نعاه بكلمات مؤثرة
Lebanon 24
19-11-2020
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
فقد لبنان اليوم الخبير في الاعلان والاعلام والكاتب اللبناني رمزي نجار متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
وفي التفاصيل أنّ شقيقه الكاتب مروان نجار نعاه قائلاً:
"شقيقي الأصغر والكبير
ذلك المارد "المميّز" الجميل
رمزي
صِرنا بلا حكمته وحنانه
"أقفرت دنياي"
فبأيّ ذكاءٍ
بأيّ نفاذ رؤية وبُعد رؤيا
بأيّ سحرٍ وخبر سعيد
بقي لي أن أفرح الآن؟".
بدأ رمزي حياته المهنية أستاذا أكاديميا، ثم دخل عالم الإعلان والتسويق، حيث أسس شركة خاصة بالشراكة مع "شركة ساتشي آند ساتشي" عام 1992 في لبنان.
كما شغل منصب رئيس "رابطة الإعلانات الدولية" فرع لبنان، وشارك في تأسيس كلية الإعلان في "الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة"، و"جامعة البلمند".
وكان نجار رائداً في كتابة الإعلانات التلفزيونية، حيث صنع وأنتج عدة برامج تعليمية متلفزة وشعبية في لبنان أبرزها: "برنامج المميزون".
ألّف عدة كتب أهمها: "فكرٌ على ورق" عام 2018، و"الحركة والسكون: الإعلام والقضاء" 2016، و"وجهة نظر وسفر: الإعلام التواصل والربيع العربي"، وله العديد من الدراسات والتحليلات لصناعة الإعلانات.
يُذكر أنّ نجار حاصل على ماجستير في الاتصال الجماهيري، وبكالوريوس في الأدب المقارن والتعليم من "الجامعة الأميركية في بيروت".
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
Lebanon 24
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
12:18 | 2020-11-18
18/11/2020 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!
Lebanon 24
الدولار يواصل الارتفاع الجنوني.. بلغ الـ8000 ليرة وأكثر!
12:58 | 2020-11-18
18/11/2020 12:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
Lebanon 24
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:15 | 2020-11-19
احباط محاولة تهريب 100 ألف دولار مزيف الى تركيا في مطار بيروت.. وتوقبف المهرّب
10:11 | 2020-11-19
بو عاصي: عرقلة التدقيق الجنائي جناية بحق المواطن وجريمة بحق الوطن
10:04 | 2020-11-19
حروب من نوع آخر!
10:00 | 2020-11-19
350 سريرا في العناية الفائقة.. ماذا كشف هارون عن المستشفيات؟
10:00 | 2020-11-19
بعد رفع أسعار الخبز والدواء والمحروقات... الفوضى آتية!
09:57 | 2020-11-19
اعتقالات بحّق "عشيرة رمّو " اللبنانية في برلين.. سرقة كنوز بمليار يورو (فيديو)
فيديو
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
Lebanon 24
بثنائية نظيفة.. "راقصو التانغو" يتخطّون بيرو في تصفيات المونديال!
23:00 | 2020-11-18
19/11/2020 10:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
19/11/2020 10:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
19/11/2020 10:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact