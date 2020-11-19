لبنان

حروب من نوع آخر!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-11-2020 | 10:04
A-
A+
Doc-P-767394-637413770523369854.jpg
Doc-P-767394-637413770523369854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تختلف التسريبات عن اللقاء الذي حصل بین الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحریري یوم الإثنین الماضي، إذ تقول مصادر قصر بعبدا أن الخلاف كان على تسمية الوزراء. وھنا یكشف النائب جبران باسیل أن تفاھما كان قد تم بین عون والحریري منذ البدایة حول مبدأ أن رئیس الجمھوریة يتولى تسمیة الوزراء المسیحیین، على أن یكونوا إختصاصیین وغیر حزبیین. لكن المستغرب أنه عندما حان وقت التطبیق أراد الحریري أن یختار ھو الوزراء المسیحیین، بینما كان قد إتفق ضمنا مع "الثنائي الشیعي" وولید جنبلاط على أن يّسموا ھم وزراءھم.

أما أوساط الحریري فتقول إنه فوجئ بتراجع عون عن بعض النقاط التي كانت موضع إتفاق بینھما، وانقلاب الرئیس على التفاھمات، بدءا بالإطار العام الواجب إتباعه لتشكیل الحكومة وانتھاء بمبادرته بالنسبة إلى صرف النظر عن بعض الأسماء.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:18 | 2020-11-19
13:02 | 2020-11-19
13:00 | 2020-11-19
12:45 | 2020-11-19
12:30 | 2020-11-19
12:26 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website