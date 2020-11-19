350 سريرا في العناية الفائقة.. ماذا كشف هارون عن المستشفيات؟

كشف نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية والخاصة حاليا بلغ حوالى ثلاثمئة وخمسين سريرا في العناية الفائقة، متمنياً زيادة العدد بمئة وخمسين سريرا في المستشفيات الخاصة.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال هارون ان المستشفيات ستكون جاهزة لاستقبال الحالات المتزايدة خلال اسبوعين، مضيفاً: "نأمل أن يصل عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى الكورونا الى الستين، لكن هذا لا يعني ان البقية لا تستقبلهم".

وأعلن هارون أنه سيتم الطلب من كل المستشفيات تخصيص سريرين او ثلاثة على الاقل في غرف الطوارئ، على ان يبقى التواصل قائما بين المستشفيات. وأعرب عن قلقه من ارتفاع عدد الوفيات، مؤكدا العمل على توفير اكبر عدد من أجهزة التنفس في العناية الفائقة.

وعن تسديد مستحقات المستشفيات، أكد هارون أن وزير الصحة حمد حسن "وعد بالعمل على الاسراع بدفعها".