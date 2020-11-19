لبنان

بو عاصي: عرقلة التدقيق الجنائي جناية بحق المواطن وجريمة بحق الوطن

Lebanon 24
19-11-2020 | 10:11
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلا:
"عرقلة التدقيق الجنائي جناية في حق المواطن وجريمة في حق الوطن.
قدّمنا حلاً. فلتقابله صرخة مواطن توقظ ضمائر نائمة او متواطئة".
 
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