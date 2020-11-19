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لبنان
بو عاصي: عرقلة التدقيق الجنائي جناية بحق المواطن وجريمة بحق الوطن
Lebanon 24
19-11-2020
|
10:11
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلا:
"عرقلة التدقيق الجنائي جناية في حق المواطن وجريمة في حق الوطن.
قدّمنا حلاً. فلتقابله صرخة مواطن توقظ ضمائر نائمة او متواطئة".
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التدقيق الجنائي
بو عاصي
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