بلدية النخلة: 5 حالات إيجابية

أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في بيان، "تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس الكورنا"، مؤكدة أنهم "يلتزمون مع عائلتهم الحجر المنزلي".ودعت أهالي البلدة الى "التزام وضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والحد من تبادل الزيارات والتنقلات".