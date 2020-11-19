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لبنان
بلدية النخلة: 5 حالات إيجابية
Lebanon 24
19-11-2020
|
10:30
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أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في بيان، "تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس الكورنا"، مؤكدة أنهم "يلتزمون مع عائلتهم الحجر المنزلي".
ودعت أهالي البلدة الى "التزام وضع الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والحد من تبادل الزيارات والتنقلات".
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