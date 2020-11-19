رسالة من لافروف إلى وهبة.. زيارة روسية قريبة إلى بيروت؟

تسلم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف نقلها اليه سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي وردا على سؤال حول موعد الزيارة المرتقبة للوزير لافروف إلى بيروت قال:"اذا كانت الظروف مقبولة سيتم ترتيب الزيارة بكل سرور".