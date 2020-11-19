لبنان

وهبة تلقى رسالة من لافروف.. واستقبل سفراء

Lebanon 24
19-11-2020 | 10:33
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف نقلها اليه سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي وردا على سؤال حول موعد الزيارة المرتقبة للوزير لافروف  إلى بيروت قال: "اذا كانت الظروف مقبولة سيتم ترتيب الزيارة بكل سرور".
 
سفير فنزويلا
وعرض الوزير وهبه العلاقات الثنائية مع سفير فنزويللا لدى لبنان يوسيس جورجيا غونزاليس الذي تمنى التوصل قريبا الى اتفاق يُنظم المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين مقترحا بعض التعديلات على اتفاقية اعفاء جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة من التأشيرة.
سفيرة اليونان
والتقى الوزير وهبه سفيرة اليونان لدى لبنان كاترين فاونتيولاكي وجرى عرض للعلاقات الثنائية ودعم لبنان لبعض المواقف التي درج على اتخاذها.
سفير اليابان
كما استقبل سفير اليابان لدى لبنان   الذي شكر لبنان لتأييده المرشح الياباني لمحكمة العدل الدولية ولمواقف اخرى في الأمم المتحدة كان لبنان مؤيدا لها كما جرى التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين.
سفير تونس الجديد
وتسلم الوزير وهبه نسخة عن أوراق اعتماد سفير تونس الجديد لدى لبنان بوراوي الامام تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
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