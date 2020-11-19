لبنان

مصلحة الليطاني: ضبط 3 معاصر للزيتون مخالفة للشروط البيئية في مرجعيون

Lebanon 24
19-11-2020 | 10:58
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، ان فرق المراقبة في المصلحة وفرق وزارة الصناعة في محافظة النبطية وبمؤازرة من المديرية العامة لامن الدولة، "تتابع الكشف على عدد من معاصر الزيتون في قضاء مرجعيون (بلدتي دير ميماس والطيبة ) لفرض تطبيق الشروط البيئية لرخص انشاء واستثمار معاصر الزيتون المحددة في القرار رقم101/1 الصادر عن وزير البيئة بتاريخ 15/7/2010 والذي ينص على ضرورة تجميع الزيبار في خزانات غير نافذة وذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال اسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة، أو في الانهر والابار الارتوازية، والتخلص او اعادة استعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئية. وقد رصدت الفرق المخالفات تمهيدا لاتخاذ التدابير الادارية والقضائية بحق المخالفين.

- المعصرة الحديثة لصاحبيها محمد سعادة - مصطفى مغنية. الموقع : الطيبة - العديسة.
- معصرة ميماس صاحبتها: كاترينا آن فواز.
- معصرة تعاونية ديرميماس الزراعية. الموقع : دير ميماس".
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