حاصباني: رحل رمزي نجار باكراً وتركنا متعطشين لنبعه الفكري

غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "برحيل رمزي نجار، رحل صديق وأخ، سأفتقده كما كثيرون وسنفتقده الكلمات التي طوّعها لنشر الفكر والثقافة. رحل باكراً وتركنا متعطشين لنبعه الفكري. رحل بالجسد، لكنه سيبقى بكلماته وأفعاله، فليكن ذكره مؤبداً.