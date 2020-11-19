عون عرض مع ديل كول التطورات على الحدود الجنوبية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول، وعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية.