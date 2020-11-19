لبنان

عون عرض مع ديل كول التطورات على الحدود الجنوبية

Lebanon 24
19-11-2020 | 11:28
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول، وعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية.
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ميشال عون

القوات الدولية العاملة في الجنوب

اليونيفيل

الجنرال ستيفانو ديل كول

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