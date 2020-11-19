قنصل النيبال: لن يرفع الحظر عن إرسال العاملات المنزليات قبل توقيع مذكرة تفاهم

زار وفد من الـ IMO التابعة للأمم المتحدة ضم: ديما حداد، ماريال تارا والدكتور سمير حجي عبدول، مقر القنصلية الفخرية العامة لدولة النيبال في لبنان، وذلك للتباحث مع القنصل الفخري العام محمد وسام غزيل في وضع الجالية النيبالية وعمليات الترحيل والاغاثة.وقد عرضت الجمعية وفق بيان لها، "المساعدة في إجلاء العمال، بالإضافة الى الاسهام في الدعم القانوني للعاملات المهاجرات ممن يتعرضن لأي اضطهاد، كما تم التطرق لعقد العمل المحَّد الخاص بالعاملات المنزليات".وشدد القنصل غزيل على "ضرورة توقيع العقد المذكور من قبل صاحب العمل والعامل وتصديقه لدى الوزارات قبل إنجاز تأشيرة العمل، لكي يتسنى للعامل معرفة شروط العمل قبل سفره إلى الدولة المعنيّة، باعتبار توقيعه بعد وصول العامل إلى لبنان هو انتهاك لحقوق العام"ل.وقال: "بالنسبة الى دولة النيبال، لن يتم رفع حظر إرسال العاملات بدون توقيع مذكرة تعاون خاصة بشؤون العاملات ما بين لبنان والنيبال، وهي مذكرة موجودة في أروقة وزارات الدولة اللبنانية منذ سنتين ويجري تداولها بين وزارة وأخرى، دون الوصول إلى الهدف المنشود، في وقت ان المطلوب من الدولة اللبنانية التسريع في توقيع مذكرات مع الدول المصدرة للعمالة لكي يتوقف إرسال العمال بشكل غير قانوني من بلادهم الى لبنان".من جهته، أعلن الوفد تأييده لكلام القنصل غزيل، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لبلورة الأفكار بشكل أفضل، خدمة للجالية النيبالية وجاليات وعمال الدول الأخرى، والمواطنين اللبنانيين على السواء".