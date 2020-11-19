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لبنان
رئيس أركان الجيوش الفرنسية يزور لبنان اليوم وغدا
Lebanon 24
19-11-2020
|
11:52
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أعلنت السفارة الفرنسية في بيان، أن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لو كوينتر، يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت في 19 تشرين الثاني و20 منه.
وقال البيان: "تعكس هذه الزيارة تمسك فرنسا بتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين. منذ العام 2017، سلمت فرنسا معدات بقيمة تقدر بحوالى 60 مليون يورو إلى الوحدات العسكرية اللبنانية وقد دربت مئات الكوادر العسكريين اللبنانيين إما في فرنسا وإما في لبنان. وقد طورت بالتحديد منذ سنتين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري".
أضاف: "سيتقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون نظيره الفرنسي الجنرال فرنسوا لو كوينتر في مقر قيادة الجيش في اليرزة حيث سيوقّع الرجلان على رسالة إعلان نوايا يهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. سيحضر الجنرال لو كوينتر أيضا عرضا عن أنشطة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجار الرابع من آب وحول التعاون مع الجيوش الفرنسية، بما في ذلك في إطار عملية الصداقة. سيقصد الجنرال لو كوينتر بعد ذلك مرفأ بيروت حيث سيطلع على الأعمال التي قامت بها القوات المسلحة اللبنانية في منطقة المرفأ بتعاون وثيق مع الجنود الفرنسيين كما سيطلع على المساعدة العسكرية الفرنسية في مجال القدرات المضادة للمدرعات وتطوير التعاون المتعلق بنزع الألغام".
وختم: "إلى جانب النقاشات التي ستتناول هذه المواضيع العدة ذات الأهمية المشتركة، سيمنح رئيس أركان الجيوش الفرنسية العماد جوزاف عون وسام جوقة الشرف برتبة ضابط تقديرا لالتزامه الثابت في سبيل تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين ولعمله الاستثنائي على رأس الجيش اللبناني الذي يستحق التزامه من أجل أمن لبنان واستقراره كل التقدير. سيقام الاحتفال على متن فرقاطة "أكونيت" وهي سفينة من الطراز الأول تابعة للقوات البحرية الفرنسية راسية في مرفأ بيروت".
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