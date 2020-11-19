لبنان

منخفض جوي مساء والطقس غدا ماطر بغزارة والثلوج على 2100 متر

Lebanon 24
19-11-2020 | 12:08
A-
A+
Doc-P-767438-637413847002864362.jpg
Doc-P-767438-637413847002864362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض درجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج بدءا من 2400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة الى 2100 متر.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول مساء الخميس الى متقلب وماطر مع اقتراب منخفض جوي متمركز حاليا فوق جزيرة كريت ويستمر حتى نهاية الاسبوع .
- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .


- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا. يتكون الضباب على المرتفعات مساء مع احتمال هطول امطار محلية ليل الخميس/الجمعة.
الجمعة: غائم مع انخفاض درجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج بدءا من 2400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة الى 2100 متر.
السبت: غائم جزئياإلى غائم مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية كما تلامس الثلوج 2000 متر في الفترة الصباحية، على ان تخف الامطار والثلوج ليلا.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية والمسائية خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.


- الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 18 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية - شرقية نهارا، جنوبية -غربية ليلا، ،سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 35و 75%.
- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,14
- ساعة غروب الشمس: 16,33
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:18 | 2020-11-19
13:02 | 2020-11-19
13:00 | 2020-11-19
12:45 | 2020-11-19
12:30 | 2020-11-19
12:26 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website