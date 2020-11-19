منخفض جوي مساء والطقس غدا ماطر بغزارة والثلوج على 2100 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض درجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج بدءا من 2400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة الى 2100 متر.وجاء في النشرة الاتي:- الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول مساء الخميس الى متقلب وماطر مع اقتراب منخفض جوي متمركز حاليا فوق جزيرة كريت ويستمر حتى نهاية الاسبوع .- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا. يتكون الضباب على المرتفعات مساء مع احتمال هطول امطار محلية ليل الخميس/الجمعة.الجمعة: غائم مع انخفاض درجات الحرارة وامطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج بدءا من 2400 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة الى 2100 متر.السبت: غائم جزئياإلى غائم مع انخفاض إضافي بسيط في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية كما تلامس الثلوج 2000 متر في الفترة الصباحية، على ان تخف الامطار والثلوج ليلا.الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية والمسائية خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.- الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 18 درجة.- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية - شرقية نهارا، جنوبية -غربية ليلا، ،سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 35و 75%.- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,14- ساعة غروب الشمس: 16,33