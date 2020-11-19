اصابات جديدة بكورونا في اقليم الخروب

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في اقليم الخروب "ان فيروس "كورونا" واصل تسجيل اصابات جديدة في الاقليم، حيث سجل عداد "كورونا" الاصابات في بلدات المنطقة على الشكل التالي :- برجا : 8 اصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 124، و 7 حالات شفاء .- شحيم : 8 اصابات جديدة، والعدد التراكمي 72، وعدد حالات الوفاة 13 . وحالات الشفاء الاجمالية 449 .- الوردانية : العدد التراكمي للحالات الايجابية 77، وعدد حالات الشفاء 61، وفاة 3، والحالات النشطة خلال 14يوم الأخيرة 13 .- مزبود : اصابتان جديدتان- المغيرية : اصابة واحدة .- الزعرورية : استقرار في عدد الاصابات، والعدد التراكمي 76، و3 حالات شفاء .- سبلين : اصابتان جديدتان- الناعمة : اصابتان جديدتان، وحالات الشفاء 28، والحالات الايجابية المتبقية 43 .