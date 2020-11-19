لبنان

اصابات جديدة بكورونا في اقليم الخروب

Lebanon 24
19-11-2020 | 13:18
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في اقليم الخروب "ان فيروس "كورونا" واصل تسجيل اصابات جديدة في الاقليم، حيث سجل عداد "كورونا" الاصابات في بلدات المنطقة على الشكل التالي :

- برجا : 8 اصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية الحالية 124، و 7 حالات شفاء .
- شحيم : 8 اصابات جديدة، والعدد التراكمي 72، وعدد حالات الوفاة 13 . وحالات الشفاء الاجمالية 449 .
- الوردانية : العدد التراكمي للحالات الايجابية 77، وعدد حالات الشفاء 61، وفاة 3، والحالات النشطة خلال 14يوم الأخيرة 13 .
- مزبود : اصابتان جديدتان
- المغيرية : اصابة واحدة .
- الزعرورية : استقرار في عدد الاصابات، والعدد التراكمي 76، و3 حالات شفاء .
- سبلين : اصابتان جديدتان
- الناعمة : اصابتان جديدتان، وحالات الشفاء 28، والحالات الايجابية المتبقية 43 .
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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