"التمييز العسكرية" أخلت سبيل فادي غصن في قضية البساتين

صادقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف قرار المحكمة العسكرية الدائمة بتخلية سبيل فادي غصن الموقوف في قضية البساتين- قبرشمون (حزيران 2019) لقاء كفالة مالية.



وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحادة قد وافقت على طلب تخلية سبيله، إلا أن مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة استأنف القرار.