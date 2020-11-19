ديل كول بعد لقائه عون: مرتاحون للمفاوضات

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" ستيفانو ديل كول، ان ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة، استنادا الى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".من جهته، اكد الجنرال ديل كول "اننا مرتاحون للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".