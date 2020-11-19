لبنان

بعد إدعاء إحدى الجمعيات.. قوى الامن توقف مغتصب طفل

Lebanon 24
19-11-2020 | 13:52
A-
A+
Doc-P-767463-637413909559761970.JPG
Doc-P-767463-637413909559761970.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بناءً على ادعاء إحدى الجمعيات المعنية بالعنف الأسري لدى مخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، مفاده تعرُّض طفل قاصر من الجنسية السورية (مواليد عام ٢٠٠٥) للتحرّش والاغتصاب والتهديد.
على الفور، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكّنت مفرزة استقصاء البقاع من تحديد هوية المشتبه به.
بتاريخ 16-11-2020، وبعد الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها المفرزة المذكورة، أوقفته في مدينة بعلبك، ويدعى:
- م. ط. (مواليد 1972، لبناني)
تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم تحرش جنسي بقاصر ‎واغتصاب وتهديد، ومذكّرة توقيف بجرم سرقة.
أودع مخفر بعلبك لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
لذلك، تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى عدم التردد -في أي ظرف من الظروف- في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:04 | 2020-11-19
15:53 | 2020-11-19
15:45 | 2020-11-19
15:34 | 2020-11-19
15:15 | 2020-11-19
15:05 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website