لجنة الازمات في قضاء الكورة: 15 حالة ايجابية بكورونا

اعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة "تسجيل 15 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :* كفرعقا:1* راسمسقا:2* برسا:3* كفرصارون:2* أميون:2* بتوراتيج:1* دده:2* قيد التحقق:2ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة".كما ناشدت المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية متمنية لهم الشفاء العاجل" .