أبرزها من الأسد والسيسي وكيم.. عون تلقى برقيات تهنئة بالإستقلال!

تلقى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة حلول الذكرى الـ 77 للاستقلال من عدد من رؤساء وملوك وقادة الدول، كان أبرزهم الرئيسان السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ – أون.

برقية الأسد

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك" ما جاء في برقية الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قال: "يشرفني بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان الشقيق ان أتقدم اليكم والى الشعب اللبناني بأحر التهاني القلبية واطيب التمنيات بان ينعم بلدكم دائماً بالأمان والاستقرار وأن يمضي في مسيرته نحو المزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف الأسد: "إنّ الحقبة الاستعمارية الطويلة التي عاشها لبنان وسوريا في الماضي، والمحاولات الحالية التي يشهدها البلدان للتدخل في شؤونهما الداخلية من قبل دول الاستعمار الحديث تظهر بوضوح نوايا تلك الدول تجاه منطقتنا ومخططاتها لارجاعها الى عهود الانتداب ولكن بطرق وأساليب مختلفة".

وختم: "نسأل الله الأخ الرئيس أن يمدكم بموفور الصحة والعافية والهناء، وان يجنب لبنان كل مكروه وأذى".

برقية السيسي

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برقيته: "إنه ليسعدني بمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية بذكرى يوم الاستقلال، أن أتقدم إلى فخامتكم وإلى الشعب اللبناني الشقيق باصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية. وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مصر ولبنان، مؤكداً حرصنا الدائم على تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين".

وأضاف: "كما أعرب عن دعم مصر الكامل - حكومة وشعباً - للأشقاء في لبنان من اجل تحقيق ما يصبو اليه الشعب اللبناني الشقيق من آمال وطموحات".

وختم: "فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء".

برقية العاهل المغربي

كذلك أبرق العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس عون مهنئاً، وقال: "يطيب لي والجمهورية اللبنانية تحتفل بعيدها الوطني أن أبعث إليكم بأحر التهاني وأصدق التمنيات لشعبكم الشقيق بالتقدم والازدهار. كما أعرب لكم عن تثميني لما يجمع بين بلدينا من علاقات متينة قوامها الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل، مؤكداً لكم حرص المملكة المغربية على توطيد هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي بما يستجيب وتطلعات شعبينا الشقيقين".

برقيات أخرى

وأشار حساب رئاسة الجمهورية إلى أنّه "وردت برقيات تهنئة من رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين ورئيس الغابون علي بونغو ورئيس جمهورية الباراغواي ماريو عبده بينيتز ورئيس جمهورية بنين باتريس تالون، ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون"، من دون نشر مضمون هذه البرقيات.