زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)

عين المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون، الخميس، العميد الركن طوني قهوجي مديراً للمخابرات في الجيش اللبناني على ان يُحال القرار على وزيرة الدفاع زينة عكر لتوقيعه خلال الساعات القليلة المقبلة.





والجدير ذكره أنّه وعلى المستوى الشخص العميد قهوجي هو زوج الاعلامية اسبرانس غانم مقدمة ومذيعة في قناة الـ"OTV".