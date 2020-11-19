لبنان

خلية الازمة في بلديات جبل عامل مرجعيون: 16 حالة جديدة بكورونا

Lebanon 24
19-11-2020 | 15:34
A-
A+
Doc-P-767482-637413969883429136.jpg
Doc-P-767482-637413969883429136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر التقرير اليومي عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، واشار الى مستجدات "كورونا" في المنطقة حتى الساعة جاء فيه:

"بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:
حالات جديدة: ست عشرة حالة، " 7 قبريخا - 3 الطيبة - 3 الصوانة - 1 حولا - 1 القنطرة - 1 تولين "
حالات وافدة : لا يوجد
حالات الشفاء :ثماني حالات " 7مجدل سلم - 1 قبريخا "
حالات الوفاة: لا يوجد


واكد "ان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 529 إصابة، وحالات الشفاء 371 حالة، و 18 وفاة، يوجد حاليا قيد المتابعة 112 حالة مصابة، مؤكدة مخبريا، 107 منها قيد الحجر المنزلي و 5 حالات في المسشتفى".

واشارالى ان "خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف "كورونا"، وعليه نأمل من اهلنا عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية".

ولفت الاتحاد الاهالي الى "ضرورة التزام الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:29 | 2020-11-19
18:28 | 2020-11-19
18:02 | 2020-11-19
17:33 | 2020-11-19
17:32 | 2020-11-19
17:30 | 2020-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website