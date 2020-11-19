خلية الازمة في بلديات جبل عامل مرجعيون: 16 حالة جديدة بكورونا

صدر التقرير اليومي عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، واشار الى مستجدات "كورونا" في المنطقة حتى الساعة جاء فيه:"بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:حالات جديدة: ست عشرة حالة، " 7 قبريخا - 3 الطيبة - 3 الصوانة - 1 حولا - 1 القنطرة - 1 تولين "حالات وافدة : لا يوجدحالات الشفاء :ثماني حالات " 7مجدل سلم - 1 قبريخا "حالات الوفاة: لا يوجدواكد "ان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 529 إصابة، وحالات الشفاء 371 حالة، و 18 وفاة، يوجد حاليا قيد المتابعة 112 حالة مصابة، مؤكدة مخبريا، 107 منها قيد الحجر المنزلي و 5 حالات في المسشتفى".واشارالى ان "خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف "كورونا"، وعليه نأمل من اهلنا عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية".ولفت الاتحاد الاهالي الى "ضرورة التزام الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم".