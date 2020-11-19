عمال معمل معالجة النفايات في صيدا واصلوا اعتصامهم: نرفض استقبال اي شاحنة لحين تحقيق مطلبنا

يواصل عمال معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا اعتصامهم أمام مدخل المعمل، رغم اعلان رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا محمد السعودي التوافق مع إدارة المعمل على أن تباشر شركة NTCC رفع النفايات المتكدسة لليوم الرابع على التوالي، في شوارع وأحياء صيدا وبلدات الإتحاد (16 بلدية) على خلفية إضراب العمال، وتمنيه عليهم عدم عرقلة هذا القرار أو منع الشاحنات من الدخول إلى المعمل. وأكد المعتصمون إصرارهم على تحقيق مطالبهم بتحسين رواتبهم، في وقت سجل حضور للقوى الامنية في المكان.

وقال خالد عكرة باسم العاملين: "نحن مستمرون باعتصامنا ولن نسمح بإدخال اي شاحنة الى حرم المعمل، ولو أجبرونا على فتح البوابة وادخال الشاحنات بالقوة، فنحن سنبقى متوقفين عن العمل ولن نعالج اي نفايات".

أضاف: "المطلوب اليوم الشعور بنا كعاملين نعرض حياتنا وحياة عائلاتنا للخطر، فنحن كل يوم على تماس مع الامراض والجراثيم، إذا مرضنا او مرض اولادنا من ينظر الينا؟".

وتابع: "اليوم اجتمع رئيس البلدية مع ادارة المعمل ولكننا لم نلمس اي شيء لجهة تحقيق مطالبنا، وبالتالي نحن مستمرون باعتصامنا".

وردا على سؤال عن الشعور مع الاهالي المتضررين جراء تكدس النفايات، قال: "نحن نشعر مع اهلنا ونطلب منهم ان يشعروا معنا ايضا، فلسنا اقل من العاملين في المستشفيات، نحن نعالج نفايات مستشفيات وما ينتج عنها من معالجة مصابين كورونا من يكون معنا؟ لذلك نطلب الاستجابة لمطلبنا وتحسين رواتبنا".