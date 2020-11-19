اخماد حريق داخل شقة سكنية في ساحل علما

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقا إندلع عصر اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة في مبنى سكني في ساحل علما كسروان، وأقتصرت الأضرار على الماديات.