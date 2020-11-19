لجنة التتبع والترصد :4 اصابات جديدة بكورونا في الهرمل

اعلنت لجنة التتبع و الترصد عن تسجيل الهرمل 4اصابات جديدة بفيروس كورونااليوم في الهرم ، و يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات.

واملت اللجنة من الاهالي الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية.

ودعت الى الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع.