الجماعة الاسلامية دعت لانصاف عمال معمل النفايات في صيدا وفتح المعمل

تابعت الجماعة الاسلامية في صيدا تداعيات الإضراب الذي ينفذه عمال معمل فرز النفايات في صيدا للمطالبة بحقوقهم في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية وانهيار العمله الوطنية واصدرت بيانا اكدت فيه اكدت على الامور التالية:

أولا: نطالب بإنصاف العمال وإعطائهم كافة حقوقهم المشروعة ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها قياسا مع ظروف عملهم ، ونؤكد على حصر الحل بالحوار الهادئ ورفض سياسة الترهيب والاكراه والترضيخ .

ثانيا : ندعو الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وإيجاد الحلول السريعة والمنصفة والتفاهم مع إدارة المعمل لعودة الامور الى ما كانت عليه ولو بالحد الأدنى ، مع تحفظنا على كثير من جوانب ادارة الملف .

ثالثا : ندعو الشركة المتعهدة بجمع النفايات للعودة لمباشرة عملها و ندعو العمال الى التعاون في ذلك مع التأكيد على حصولهم على كافة حقوقهم .

رابعا: نحث الجميع على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والانسانية والمبادرة الى اعادة فتح المعمل لا سيما وان تكديس النفايات في الاحياء سيؤدي حتما الى تفاقم الوضع الصحي المنكوب اصلا بسبب انتشار وباء كورونا .