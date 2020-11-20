رئيس أركان الجيوش الفرنسية تفقد المرفأ.. وأثنى على جهود الجيش

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" أن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال François LECOINTRE تفقد المرفأ، حيث استمع الى شرح مفصل من بعض الضباط عن المهمة التي اضطلع بها الجيش بعد الانفجار. وأثنى على الجهود التي قام بها الجيش بالتعاون مع الفرق الفرنسية التي شاركت في مهمات عدة من أعمال البحث والإنقاذ الى رفع الأنقاض.