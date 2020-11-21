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لبنان
سامي الجميل في ذكرى استشهاد شقيقه: قد ما يقطع الوقت الجرح ما رح يختم
Lebanon 24
21-11-2020
|
11:41
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غرد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" في ذكرى استشهاد بيار الجميل: "قد ما يقطع الوقت، الجرح ما رح يختم. ضحكتك محفورة بقلبي وبقلب كل رفاقك وعم تعطينا قوة لنكمل. منوعدك ما نحيد وما نهادن حتى تحقيق حلمك بلبنان جديد".
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