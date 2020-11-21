لائحة باسماء السجناء الفارين من سجن بعبدا

بعدما أقدم 69 سجينا على الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا، وتم توقيف 15 منهم، فيما سلم 4 أنفسهم، ومقتل 5 في حادث سير في محلة بولفار كميل شمعون - الحدت، وفيما لا تزال التحريات والاستقصاءات مكثفة لالقاء القبض على البقية، يتم تداول لائحة باسماء السجناء الفارين.