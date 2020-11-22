بعد حادث السجناء الفارين.. عددٌ مرعب لقتلى السير خلال 24 ساعة!

سجّلت "غرفة التحكم المروري" عدداً مرعباً من القتلى نتيجة الحوادث المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بلغ العدد 9 قتلى في 8 حوادث، بحسب ما أفاد حساب "التحكم المروري" على "تويتر".

ويأتي العدد المرتفع هذا نتيجة فرار عشرات السجناء من سجن قصر عدل بعبدا، حيث تعرّض عدد منهم لحادث مروّع بعدما قاموا بسرقة سيارة أجرة من صاحبها بعد الإعتداء عليه، لكنّ السيارة اصطدمت بشجرة على طريق عام الحدث بالقرب من المجلس الدستوري ما أدّى لمقتل 5 منهم وجرح واحد.

كما سجّلت "غرفة التحكم" 9 جرحى من الحوادث الـ8 التي تمّ تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.