ستريدا جعجع: الواقع الحالي لا يجسّد الإستقلال الحقيقي

غردت النائبة ستريدا جعجع على حسابها عبر "تويتر"، لمناسبة عيد الاستقلال قائلة: "صحيح أننا نحيي اليوم ذكرى الإستقلال، إلا أن الواقع اللبناني الحالي لا يجسد الإستقلال الحقيقي ولا قناعات اللبنانيين ولا رؤيتهم لدولتهم التي يريدونها حرة سيدة مستقلة وقوية... خصوصا بعد الذي رأيناه في عيونهم في 17 تشرين الثاني 2019. إلا أننا في هذا النهار بالذات، لا يمكننا سوى أن نعاهد الوطن على أننا سنشد العزم للعمل بجهد أكبر ليصبح استقلالنا كما يريده شريحة كبيرة من اللبنانيين. وفي هذه المناسبة الوطنية، أتوجه بالمعايدة الى جميع اللبنانيين، وأخص مؤسسة الجيش الذي يبقى سياج الوطن وحامي الاستقلال".

صحيح أننا نحيي اليوم ذكرى عيد الإستقلال، إلا أن الواقع اللبناني الحالي لا يجسّد الإستقلال الحقيقي ولا قناعات اللبنانيين ولا رؤيتهم لدولتهم التي يريدونها حرّة سيّدة مستقلة وقويّة، خصوصاً بعد الذي رأيناه في عيونهم في 17 تشرين الثاني 2019... 1/2 pic.twitter.com/MiEATkmnRA — Sethrida Geagea (@SethridaGeagea) November 22, 2020