إليكم فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه جرى استكمال فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 19/11/2020 و20/11/2020 و21/11/2020، وأظهرت النتائج وجود إحدى وعشرين (21) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 19/11/2020 كالتالي:



رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

" رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).



نتائج 20/11/2020:



رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (خمس حالات إيجابية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).



وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 21/11/2020 كالتالي:





رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).



