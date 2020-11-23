لبنان

بقيت طي الكتمان لعشرات السنين.. حزب لبناني يكشف عن عملية سرية ضد إسرائيل

Lebanon 24
23-11-2020 | 08:37
A-
A+
Doc-P-768529-637417178220068356.jpg
Doc-P-768529-637417178220068356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف الحزب الشيوعي ، يوم أمس الأحد، النقاب عن إحدى أهم العمليات العسكرية السرية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي وعملائه في جنوب لبنان، حيث بقيت طي الكتمان لعشرات السنين لدواع أمنية.

 

ونشر الحزب الشيوعي على موقعه وصفحته الرسمية في "فيسبوك" صور وتفاصيل العملية العسكرية التي قام بها بمناسبة عيد الاستقلال في عام 1985 من خلال استهداف محطة قناة "الشرق الأوسط" الإسرائيلية - الأميركية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

 
 

وبشأن تفاصيل العملية جاء في بيان الحزب التالي: "الجمعة الواقع فيه 22\11\1985 – المقاومة تعطي عيد الاستقلال بعده الوطني الحقيقي".

 

ويضيف البيان: "بعد محاولات العدو تغطية هزيمته في لبنان، بزيادة استفزازاته العسكرية، والضغط على الأهالي في المناطق التي لم تتحرر بعد، وبث الأكاذيب وعمليات التضليل عبر وسائل إعلامه، قرّرت قيادة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية أن توجه صفعة قوية لإسرائيل وعملائها، وذلك بتكليف إحدى مجموعاتها (مجموعة أبطال شهداء تدمير إذاعة صوت الأمل) لتنفيذ مهمة تدمير محطة بثّ لتلفزيون "الشرق الأوسط" الذي يشارك في الإشراف عليه ضباط من الموساد وخبراء أمريكيون".

 

وكشف الحزب عن كواليس العملية وتفاصيلها العسكرية الدقيقة مرفقا صور الاستطلاع الحقيقية وتقرير المجموعة التي نفذت العملية والتي أدت إلى تفجير القناة ومقتل عشرات الجنود الإسرائيليين والعملاء، بالإضافة إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية.

 

ونعى الحزب الشيوعي أمس الأحد للمرة أولى أحد المقاومين الذين ظل اسمه طي الكتمان لدواع أمنية، حيث كان عسكريا في الجيش اللبناني ومقاتلا في الحزب تم اغتياله من قبل العملاء في الجنوب اللبناني.

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:07 | 2020-11-23
13:00 | 2020-11-23
12:30 | 2020-11-23
12:20 | 2020-11-23
12:17 | 2020-11-23
12:10 | 2020-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website