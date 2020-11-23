وزير الطاقة الاسرائيلي يتوجه لعون:"لو استطعنا الالتقاء لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف"

غرّد وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينيتز عبر حسابه على تويتر متوجهاً إلى الرئيس ميشال عون بالقول:"أيها فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، أولا، رغم وضع العلاقات الراهنة بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها".

وأضاف: يسرّني بأن أبلغكم بأنني أستمتع من الحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة على تويتر حول المفاوضات على الحدود البحرية.

أيها فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون, أولا, رغم وضع العلاقات الراهن بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها.

— Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) November 23, 2020

وعن موضوع ترسيم الحدود اللبنانية - الاسرائيلية ونفي الرئاسة اللبنانية أن لبنان بدل موقفه في موضوع الحدود البحرية 7 مرات، أسف أن عون "يبدو أنه لا يعرف كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة".

ولكن للأسف الشديد, يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال ال-15 عاما الأخيرة.

— Yuval Steinitz יובל שטייניץ (@steinitz_yuval) November 23, 2020

وتابع شتاينيتز: "إنني على قناعة بأنه لو استطاع الطرفان الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية, لكانت لهما فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد،

وبذلك المساهمة في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما".

إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية, لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد,



وبذلك سنستطيع أن نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما. ي.ش. @General_Aoun