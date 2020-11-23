إصابة جديدة بـ"كورونا" في البيرة العكارية

أعلنت خلية الأزمة في البيرة العكارية، في بيان اليوم، "التأكد من إصابة سيد من البلدة بفيروس كورونا، بعد إجرائه فحص PCR، وأن الفريق الطبي التابع للخلية يتواصل معه للاطلاع على أسماء المخالطين من البلدة". ولفتت إلى أن "البلدية وضعت بتصرفه شرطيا لتأمين حاجاته"، وطلبت من جميع المخالطين "ضروررة الحجر المنزلي لتقييم وضعهم الصحي".وجددت دعوتها إلى "ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من خلال وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي".