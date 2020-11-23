باسيل لا يزال خائفاً

اكدت مصادر مطلعة أن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل لا يزال غير راغب في مواجهة الولايات المتحدة الاميركية.واشارت المصادر الى انه وبالرغم من العقوبات التي فرضت عليه، اثبت باسيل في الاسابيع القليلة الماضية انه ليس في وارد الذهاب في مواجهته مع الاميركيين الى النهاية.ولفتت المصادر الى ان باسيل رفض عرضاً مرتبطاً بإستثمار تقوم به دولة من دول الشرق لان الامر قد يستفز واشنطن.