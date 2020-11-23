لبنان

استمتعوا بالطقس المستقر.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
23-11-2020 | 11:05
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

 

وجاء في النشرة:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الأربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر بدء من نهار الخميس.

 

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

 

 

- الطقس المتوقع في لبنان: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والمناطق الجبلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

 

الأربعاء:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية والمناطق الجبلية، يتحول الطقس تدريجيا مساء الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في جنوب البلاد. كما يتكون الضباب على المرتفعات.

 

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة و تساقط امطار متفرقة تشتد احيانا في المناطق الجنوبية و تكون مترافقة مع برق و رعد و رياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 25 درجة ،فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 5 الى 19 درجة.

 

 

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35كلم/س.

 

 

- الانقشاع: جيد اجمالا.

 

 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 75 %.

 

 

- حال البحر: مائج.

 

 

- حرارة سطح الماء: 25°م.

 

 

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .

 

 

- ساعة شروق الشمس: 06:16 .

 

 

- ساعة غروب الشمس: 16:31 .

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