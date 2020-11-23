أربع إصابات في بخعون

أعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون - الضنية، في بيان اليوم، "تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج فحوص pcr التي جاءت ايجابية".



وطلبت من المصابين والمخالطين "حجر أنفسهم 14 يوما، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومنعا لتفشي الفيروس".