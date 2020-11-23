الأهالي يشاهدون نوعه للمرة الأولى.. ثعلب يعض اثنين في جديدة مرجعيون

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن بلدية جديدة مرجعيون طلبت من أبنائها أخذ حذرهم، بعد تعرض مواطنين اثنين في البلدة لعضة ثعلب، ودعتهم إلى الاتصال بها عند رؤية هذا النوع من الحيوانات.

وكانت تعرضت سيدة وشاب لعضة ثعلب من نوع الجريدية، نقلا على أثرها الى المستشفى للمعالجة. ويشاهد هذا النوع من الثعالب بين المنازل في البلدة للمرة الأولى، لذلك اتخذت البلدية إجراءات لحماية المواطنين.