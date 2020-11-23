الجميّل التقى السفيرة الايطالية

التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، سامي الجميل، في دارته في سن الفيل السفيرة الايطالية نيكوليتا بومبارديير بحضور عضو المكتب السياسي جويل بو عبود ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله وجرى بحث في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية والعلاقات بين البلدين.