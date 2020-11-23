خمس حالات إيجابية في زغرتا

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل خمس حالات إيجابية جديدة، منها أربع حالات في زغرتا وواحدة في الفوار". ودعت المصابين والمخالطين إلى "وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".

وجددت تأكيد "تطبيق الإجراءات الوقائية، لناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".