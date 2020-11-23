لبنان

عون يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة بالاستقلال

Lebanon 24
23-11-2020 | 13:07
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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، مزيدا من برقيات التهنئة بالعيد الـ 77 للاستقلال من رؤساء دول العالم والقادة.

وجاء في برقية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني: "أود أن أغتنم مناسبة ذكرى استقلال الجمهورية اللبنانية لاعرب لكم، ومن خلالكم للشعب اللبناني، باسم شعب دولة قطر وباسمي شخصيا، عن خالص التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والعافية ولبلدكم الشقيق وقد حقق ما يتطلع اليه شعبه من رفعة وتقدم وازدهار".

امبراطور اليابان
وجاء في برقية امبراطور اليابان ناروهيتو: "لمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية، يسرني ان أتوجه اليكم بتهاني الحارة وافضل التمنيات بالخير لكم شخصيا، وبالازدهار لبلادكم".

وتلقى برقيات من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، نائب أمير دولة قطر عبدالله بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، الأمينة العامة للمنظمة الفرانكوفونية لويز موشيكيوابو.
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