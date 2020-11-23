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لبنان
حالة إيجابية في النخلة الكورة
Lebanon 24
23-11-2020
|
13:42
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أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في قضاء الكورة، في بيان اليوم، "وجود حالة ايجابية واحدة بفيروس كورونا، والمصاب يلتزم مع عائلته الحجر المنزلي، وأن هناك ثلاث حالات تماثلت للشفاء".
وطلبت من الأهالي "ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي والحد من تبادل الزيارات والتنقلات، حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم".
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