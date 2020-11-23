ماذا قال بري عن "مصادر عين التينة"؟

جدد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري نفيه وجود شيء إسمه ، "مصادر عين التينة" وأكد المكتب ان كل ما نسب و ينسب للرئيس نبيه بري من مواقف تحت مسمى "مصادر" سواء بموضوع قانون الانتخابات الذي ما زال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة أو سواه من عناوين سياسية أخرى غير صحيح على الإطلاق.