دوريات في طرابلس لتطبيق التعبئة العامة

تنفذ دوريات قوى الأمن الداخلي دوريات في شوارع طرابلس، وخاصة في الأسواق والمحلات التجارية، حيث تقوم العناصر بالطلب من اصحاب المحلات التجارية الإغلاق تطبيقاً لقرار التعبئة العامة تحت طائلة تسيطر محاضر ضبط بحقهم.