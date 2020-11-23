إقفال تعاونية موظفي الدولة بسبب كورونا!

أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، في بيان اليوم، "إقفال فرع عكار غدا وبعد غد، بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا، لاتخاذ التدابير اللازمة وإجراء الفحوص الضرورية لموظفيها، حرصا على سلامة العاملين في التعاونية والمستفيدين من تقديماتها".