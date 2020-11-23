خلية أزمة رحبة: إصابة جديدة ترفع عدد المصابين الى 9

أعلنت خلية الأزمة في رحبة أن عدد المصابين بكورونا بلغ 9 مصابين بعد تسجيل حالة جديدة اليوم.



وناشدت الخلية جميع المخالطين "الالتزام التام بالحجر وعدم المخالطة، والتعاون لحفظ سلامة الأهالي".