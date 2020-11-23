إدارة أزمات الكورة: 9 حالات إيجابية جديدة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي: المجدل 2، كفرعقا 1، كفرصارون 2، النخلة وحارة الخاصة 3 وقيد التحقق 1.

ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، مناشدة المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية".