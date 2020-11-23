اتحاد بلديات جبل عامل: 6 إصابات جديدة

أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون، في تقريرها اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وبناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، تسجيل 6 إصابات جديدة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين، توزعت على الشكل التالي: الصوانة 2، تولين 2، مركبا 1 وبليدا 1. كما سجلت 3 حالات شفاء في كل من مركبا وتولين وكفركلا، وحالة وفاة في ميس الجبل (مصابة في بيروت).

وبناء عليه، فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الأزمة حتى اليوم، بلغ 555 إصابة و394 حالة شفاء و20 حالة وفاة، وهناك حاليا 113 حالة قيد المتابعة، بينها 107 في الحجر المنزلي و6 في المستشفى.

وأشارت خلية الأزمة الى أنها وبالتعاون مع طبابة القضاء، المخولة إصدار بيانات متعلقة بالإجراءات الصحية في ملف كورونا، آملة من الأهالي عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عنها.

كما ذكرت ب"ضرورة الالتزام بالاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على صحة الجميع".